В Никольском произошло аварийное отключение электроэнергии

Как сообщают в аварийной службе, над проблемой уже работают специалисты.

Как стало известно вечером, 25 ноября, в городе Никольское произошло аварийное отключение электроэнергии. Ремонтная бригада ЛОЭСК выехала на место поломки.

Без электричества насосы на станции третьего подъёма холодной воды. БМК остались без подпитки воды. Сейчас насосную переключат на второй ввод в течение 30 минут, передает администрация Никольского городского поселения.

Однако, по словам местных жителей, на момент публикации подачу электричества так и не возобновили.