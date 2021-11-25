В деревне Ополье полностью расселили аварийный фонд

В новые квартиры в Опольевском сельском поселении заселилось 175 человек.
Как сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области, дом, приютивший 175 человек был построен по программе расселения аварийного жилья национального проекта «Жилье и городская среда».
Территория вокруг нового дома оборудована досуговыми зонам — детской площадкой и многофункциональной спортивной площадками. Также на придомовой территории есть парковка на 50 мест.
Рядом с домом есть и другие инфраструктурные объекты — школа, детский сад и остановка общественного транспорта. Сообщается, что непригодные для проживания дома будут снесены уже к концу этого года.
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25.11.2021 44