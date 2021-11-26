В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 15, 25, 36 ограничение скорости движения в сторону СПб  с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
Улицу Южный Вал в Выборге перекроют на два дня
В Выборге С 7:00 29 ноября до 6:00 01 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на ул. Южный Вал...
25.11.2021 141

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 144-145 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, замена СБО;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 40-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 06.11.2021 по 29.11.2021 круглосуточно, замена ДШ.
Автор