Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму

Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее «значительное число людей».

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — сказал Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

Ранее Путин заявил, что на поддержку россиян направлено около 3 триллионов рублей.