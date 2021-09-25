Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму

Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее «значительное число людей».
«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — сказал Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.
Ранее Путин заявил, что на поддержку россиян направлено около 3 триллионов рублей.
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