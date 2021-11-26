Со следующего года полис ОМС станет цифровым

Полис обязательного медицинского страхования с 2022 году станет цифровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию», — сказал мурашку.

При этом решать оформлять цифровой полис или продолжить пользоваться бумажным россияне будут сами. Однако при рождении ребенка и регистрации его в ЗАГС цифровой полис будет формироваться автоматически.

Также в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу Госуслуг.

Ранее мы сообщали, что в трех регионах России до конца 2022 года введут электронные паспорта.