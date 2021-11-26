В Ленобласти прошли соревнования по настольному теннису среди пожарных и спасателей

Представители пожарно-спасательных отрядов региона, а также сотрудники Управления пожаротушения ГУ МЧС по Ленобласти встретились на соревнованиях по настольному теннису, которые прошли в Главном управлении МЧС Ленинградской области.

По итогам отборочного турнира первое место занял Сергей Максимлюк (Кириши), второе — Алексей Герасимов (Тихвин) и третье — Илья Пахнев (Выборг). Теперь они будут представлять Ленобласть на чемпионате СЗФО МЧС России по настольному теннису. Соревнования пройдут в Вологде 9 декабря.

Фото: instagram.com/mchs_47