«Вместо парфюма — гормоны роста»: на какие ухищрения идут петербуржцы при отправке посылок за рубеж

Сотрудники таможни Санкт-Петербурга рассказали, под что маскируют незадекларированные товары петербуржцы, которые пытаются отправить в посылках.

Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ в пятницу, 26 ноября. Так, только за недавнее время таможенный пост выявил ряд серьезных нарушений в пересылке товаров и вещей заграницу.

Например, факт недекларирования товаров таможенники выявили в международном почтовом отправлении из Санкт-Петербурга в Китай. В документах отправитель заявил, что в посылке находится одна единица бижутерии. Однако оказалось, что в посылке находится более 50 изделий из янтаря.

Один инструмент для маникюра задекларировал житель Петербурга в своей посылке во Францию. Однако в МПО таможенники обнаружили 16 стоматологических боров.

Гормоны роста, пересылаемые в Италию из Петербурга, значились в документах, как образцы парфюма, а биологически активные добавки отправитель посылки из России в Эстонию в декларации заявил как косметику.

В 16 международных почтовых отправлениях, пересылаемых из России в Италию, Великобританию, США, Словению, Венгрию, Германию, Израиль, Словакию, инспекторами Почтового таможенного поста были обнаружены незадекларированные табачные стики для IQOS.

Во всех случаях таможней усматриваются признаки административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.