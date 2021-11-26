В Выборгском районе от троих щенков избавились, просто оставив их в глухом лесу — видео

Жительница поселка Кондратьево во время прогулки по лесу нашла трех маленьких брошенных щенят. Оставить там малышей она не смогла и забрала их с собой.

О жестоком поступке неизвестных рассказали в группе «Дежурный по Ленобласти» соцсети «Вконтакте».

Малышей женщина обнаружила 24 ноября в районе поселка Кондратьево среди глухого леса. Как поделилась неравнодушная, щенкам от силы пару месяцев и уже едят сами. Она предположила, что их оторвали от матери и выбросили на произвол судьбы.

Так страшно и так странно было обнаружить в густом лесу, среди звенящей от заморозка травы, троих крошечных щенков, поделилась добрая женщина.

Сейчас брошенки находятся у нашедших их людей на передержке. Щенкам теперь хотят найти добрые и заботливые руки.