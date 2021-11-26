Второй корпус ЖК «Силы Природы» достроили в Мурино

В Ленинградской области выдано заключение о соответствии второму корпусу ЖК «Силы Природы» в Мурино Всеволожского района. Дом полностью достроен, подключен к инженерным сетям, оснащен приборами учета и ожидает ввода в эксплуатацию.

Строительство объекта началось в 2013 году. Чтобы восстановить права граждан, Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования выкупило часть квартир. Деньги позволили возобновить строительство.

Вам будет интересно В Чирковицах освятили Храм Спаса Нерукотворного Образа – прошла первая за 85 лет служба Во вновь освященном храме Спаса Нерукотворного Образа в деревне Чирковицы Волосовского района 26 ноября состоялась торжественная служба и поднятие колоколов.... 26.11.2021 20

Согласно изначальному плану, первая очередь ЖК «Силы Природы» должна была быть готова в 2015 году, вторая – в 2016 году. Сроки неоднократно переносились, хотя застройщик на стадии котлована продал около 3000 квартир.

Когда застройщик не справился, объект на личный контроль взял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. К достройке привлекли инвесторов, ускорили документооборот. Это позволило ввести первый корпус в феврале 2020 года.