Второй корпус ЖК «Силы Природы» достроили в Мурино

В Ленинградской области выдано заключение о соответствии второму корпусу ЖК «Силы Природы» в Мурино Всеволожского района. Дом полностью достроен, подключен к инженерным сетям, оснащен приборами учета и ожидает ввода в эксплуатацию.
Строительство объекта началось в 2013 году. Чтобы восстановить права граждан, Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования выкупило часть квартир. Деньги позволили возобновить строительство.
Согласно изначальному плану, первая очередь ЖК «Силы Природы» должна была быть готова в 2015 году, вторая – в 2016 году. Сроки неоднократно переносились, хотя застройщик на стадии котлована продал около 3000 квартир.
Когда застройщик не справился, объект на личный контроль взял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. К достройке привлекли инвесторов, ускорили документооборот. Это позволило ввести первый корпус в феврале 2020 года.