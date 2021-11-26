Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Воспитанники Шлиссельбургской школы посетили ветстанцию Кировского и Тосненского районов. Там ветеринары рассказали ребятам об их работе и помощи животным. Также для детей провели лекцию об ответственном отношении к домашним питомцам.

Об этом поделился портал 47channel в пятницу, 26 ноября. Добрая экскурсия состоялась в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, детиФото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, детиФото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, детиФото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, детиФото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, детиФото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Школьники попробовали себя в роли ветеринаров. В качестве пациента выступила собака по кличке Мышка. Пес с радостью дал себя послушать и осмотреть маленьким ветеринарам. Дети с восторгом играли и учились на четвероногом друге, рассказали в Управлении ветеринарии Ленобласти.

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Фото: собака по кличке Мышка стала пациентом юных ветеринаров в Шлиссельбурге Шлиссельбург, Помощь животным, Ленобласть, дети
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