Мэр города в Кузбассе решил отметить свое назначение в день трагедии в шахте и был уволен

Новоиспеченный глава города в день, когда в шахте «Листвяжная» в общей сложности погибло больше 50 человек, решил отпраздновать свое назначение и устроил банкет.

Информацией об этом поделился Telegram-канал КСТАТИ вечером, 26 ноября.

Сотрудники администрации 25 ноября позвали новоиспечённого мэра отметить его вступление в должность. Однако губернатор Цивилёв не оценил и на следующий же день уволил Степченко.

В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», — написал глава Кемеровской области.

Напомним, трагедия в Кемеровской области произошла минувшим днем. На вечер, 25 ноября сообщалось о 52 погибших, среди которых было шесть спасателей. Сообщалось, что им не хватило воздуха в баллонах. Однако по последним данным, один из горноспасателей все-таки смог выжить.