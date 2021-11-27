Каршеринг приземлился на крышу после столкновения с двумя иномарками в Петербурге — фото

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Водитель каршеринга изрядно попортил облик участка улицы Орджоникидзе в Петербурге. Минувшим вечером арендный кроссовер задел две иномарки, снес знак перехода и приземлился крышей на бетонную мусорную урну.

О происшествии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Авария произошла на отрезке дороги по улице Орджоникидзе.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны.