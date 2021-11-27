Каршеринг приземлился на крышу после столкновения с двумя иномарками в Петербурге — фото

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Водитель каршеринга изрядно попортил облик участка улицы Орджоникидзе в Петербурге. Минувшим вечером арендный кроссовер задел две иномарки, снес знак перехода и приземлился крышей на бетонную мусорную урну.
О происшествии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Авария произошла на отрезке дороги по улице Орджоникидзе.
Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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