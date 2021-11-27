Каршеринг приземлился на крышу после столкновения с двумя иномарками в Петербурге — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Каршеринг приземлился на крышу после столкновения с двумя иномарками в Петербурге - фото Петербург, Каршеринг, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Каршеринг приземлился на крышу после столкновения с двумя иномарками в Петербурге - фото Петербург, Каршеринг, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Водитель каршеринга изрядно попортил облик участка улицы Орджоникидзе в Петербурге. Минувшим вечером арендный кроссовер задел две иномарки, снес знак перехода и приземлился крышей на бетонную мусорную урну.

О происшествии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Авария произошла на отрезке дороги по улице Орджоникидзе.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

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