В Петербурге совестливый дворник разбил угнанный «Ларгус» и сам сдался полиции

В Приморском районе Петербурга мужчина угнал чужой автомобиль и разбил его. Совесть не позволила ему скрыться и он пошел в полицию с чистосердечным признанием.

В четверг, 25 ноября в дежурную часть поступило заявление от 59-летнего петербуржца, передает портал 78.ru. Мужчина сообщил, что 21 ноября неизвестный угнал его автомобиль «Лада Ларгус» 2014 года выпуска.

Уже на следующий день в полицию поступил протокол явки с повинной от 28-летнего дворника коммунальной службы Приморского района. Мужчина признался в краже авто и ДТП, которое он устроил сразу после угона.

Однако «благородный» поступок не освободит угонщика от уголовное ответственности. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Выяснилось, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за кражи и распространение наркотиков.