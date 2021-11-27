В Кингисеппском районе угнали экскаватор за 6,5 млн рублей

Дорогостоящий погрузчик угнали неизвестные под деревней Краколье.

Как передает 47news, вечером 26 ноября в полицию обратился представитель дорожного предприятия, где пропал экскаватор. Он рассказал, что с территории промзоны под деревней Краколье угнали экскаватор SEM 2020 года выпуска.

Стоимость такой строительной техники доходит до 6,5 миллионов рублей. При этом, заявитель подозревает в похищении техники 37-летнего жителя петербургского Купчино.

Это не первое хищение дорогостоящей спецтехники в Ленобласти в последнее время. Ранее мы писали, что похитителям удалось угнать мобильный пункт вакцинации. Его стоимость оценивалась в 4 млн рублей. Позже стало известно, что в нем находилась крупная партия препарата для вакцинации.