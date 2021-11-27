Финляндия не планирует строить ограду на границе с Россией

Финляндия не планирует по примеру Эстонии протягивать вдоль границы с РФ колючую проволоку. Об этом заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Информацию об этом передает портал Yle днем, 27 ноября.

У нас подобных планов нет. Наша первоочередная задача – это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной. Именно такая обстановка сейчас царит на наших границах, и к этому мы стремимся в будущем. Планы по обороне страны основываются не на возведении ограждений, а на других принципах, — рассказал министр обороны Финляндии.