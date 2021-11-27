Доктор Мясников рассказал о продукте, продлевающем жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о крайне полезных свойствах морской рыбы, употребление которой, по его словам, продлевает жизнь.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист заявил, что пользу продукта определяет даже не наличие в рыбе витаминов B12, йода и белков, а содержание в ней полиненасыщенных кислот Омега-3.

Кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. Это то, что реально продлевает нашу жизнь, — объяснил Мясников.

Он напомнил, что вещества, содержащиеся в рыбе, улучшают работоспособность мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Помимо этого, жирные кислоты могут замедлять процессы старения.

Ранее доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавируса. Он призвал непривитых от COVID-19 «включить мозг и не слушать идиотов».