Военные медики из Пушкина передали больнице Боткина в Орле установку для производства кислорода

Специалисты военного госпиталя Западного военного округа города Пушкин, доставили в Орловскую область мобильную установку для выработки сжиженного медицинского кислорода.
Как передает 47News со ссылкой на пресс-службу ЗВО, для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты военного клинического госпиталя передали для нужд городской больницы им. С.П. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления, доставки и распределения кислорода медицинского газообразного МУПК-КБА-93. Эта установка способна вырабатывать до 800 кг сжиженного кислорода в сутки.
Техника с обслуживающим личным составом была доставлена из Пушкина в Орел по автомобильным дорогам общего пользования на расстояние более 1100 километров.
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