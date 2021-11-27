Военные медики из Пушкина передали больнице Боткина в Орле установку для производства кислорода

Специалисты военного госпиталя Западного военного округа города Пушкин, доставили в Орловскую область мобильную установку для выработки сжиженного медицинского кислорода.

Как передает 47News со ссылкой на пресс-службу ЗВО, для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты военного клинического госпиталя передали для нужд городской больницы им. С.П. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления, доставки и распределения кислорода медицинского газообразного МУПК-КБА-93. Эта установка способна вырабатывать до 800 кг сжиженного кислорода в сутки.

Техника с обслуживающим личным составом была доставлена из Пушкина в Орел по автомобильным дорогам общего пользования на расстояние более 1100 километров.