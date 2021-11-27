Авария в Петербурге пополнила ТОП необычных происшествий на дороге

Автор: Анастасия Щербакова
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В Северной столице на кадры попало необычное ДТП, произошедшее на Индустриальном проспекте.

Кадрами с места происшествия поделился очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 27 ноября.

Авария в Петербурге пополнила ТОП необычных происшествий на дороге ТОП происшествий, Петербург, необъяснимое, ДТП, авария
Авария в Петербурге пополнила ТОП необычных происшествий на дороге ТОП происшествий, Петербург, необъяснимое, ДТП, авария
Авария в Петербурге пополнила ТОП необычных происшествий на дороге ТОП происшествий, Петербург, необъяснимое, ДТП, авария

В результате неизвестных обстоятельств автомобиль марки «КИА» буквально заехала на «Шевроле» у заправки на Индустриальном проспекте. Произошедшее не поддается никакой логике, однако в комментариях к публикации, где были выложены кадры, пользователи высказали свои предположения.

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27.11.2021 37
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