Авария в Петербурге пополнила ТОП необычных происшествий на дороге

В Северной столице на кадры попало необычное ДТП, произошедшее на Индустриальном проспекте.
Кадрами с места происшествия поделился очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 27 ноября.
В результате неизвестных обстоятельств автомобиль марки «КИА» буквально заехала на «Шевроле» у заправки на Индустриальном проспекте. Произошедшее не поддается никакой логике, однако в комментариях к публикации, где были выложены кадры, пользователи высказали свои предположения.
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