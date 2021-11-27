В Петербурге инвалид не успел на трамвай и случайный водитель предложил его подвезти

Автор: Анастасия Щербакова
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Добрым видео поделился очевидец, снявший достойный поступок на Лесном проспекте в Петербурге.

Как рассказал очевидец в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в субботу, 27 ноября мужчина в силу своих особенностей не успел сесть на нужный ему трамвай. Расстроенный он пошел совсем в другую сторону и это заметил проезжавший на автомобиле мужчина.

В итоге водитель «КИА К5» посадил к себе салон инвалида, чтобы помочь. Как уточнил автор ролика, неравнодушный водитель подкинул незнакомого  до следующей остановки, чтобы тот все-такие успел на свой трамвай.

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27.11.2021 31
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