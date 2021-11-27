Новый штамм Covid-19 закрепляется в Европе

В Германии выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон».

Признаки нового штамма вируса, появившегося в Южной Африке, обнаружены у жителя Германии, посетившего Африку во время отпуска. Об этом сообщил 27 ноября министр Германии по социальным вопросам федеральной земли Гессен Кай Клозе.

Также признаки «омикрона» (нового штамма) ранее обнаружили у жителя Бельгии. ВОЗ высказывает опасения насчет мутировавшего вируса и заявляет, что он может стать очередной вирусной угрозой всему миру.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 382 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 ноября.