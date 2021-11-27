Опрос: большинство мужчин на Новый год хотели бы получить в подарок любовь и заботу от своих женщин

SuperJob провел опрос на тему новогодних желаний. Ответы респондентов оказались довольно неожиданными.

Так, большинство представителей сильного пола хотели бы получить в подарок к Новому году нечто нематериальное. Например, любовь и внимание от своей половинки. Женщины оказались более практичными — они предпочитают гаджеты и драгоценности.

У мужчин гаджеты расположились на втором по популярности — новый телефон или планшет от любимой хотели бы получить только 8%. На ювелирные украшения рассчитывают 4% мужчин, столько же хотели бы получить просто деньги. Также среди популярных вариантов подарка одежда и что-то вкусное.

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Об украшениях на Новый год мечтает каждая десятая женщина. Гаджеты также хотели бы получить 8% слабого пола. Для 7% дам лучшим подарком стало бы путешествие, столько же дам обрадовались бы хорошим духам. При этом 6% женщин просто ждут сюрприза, деньги устроили бы 5% опрошенных, а на праздничный ужин согласны 3%, столько же порадовала бы одежда. Примечательно, что 2% женщин в качестве новогоднего подарка мечтают об автомобиле.