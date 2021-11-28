Более 80 мигрантов задержали после рейда на стройке в Усть-Луге – видео с места

В рамках соблюдения миграционного законодательства полиция провела рейд на строительном объекте в Усть-Луге и в вахтовом городке, расположенном возле деревни Краколье в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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В ходе рейда проверили более 200 мигрантов. Из них 82 оказались нарушителями, их доставили в отделение полиции. Еще 33 иностранца привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил въезда или режима пребывания в России.

Также в отделение полиции попали двое охранников, оказавшие сопротивление представителю власти.

Заведены четыре административных дела за эксплуатацию самоходных транспортных средств без техосмотра. Найдены два удостоверения тракториста–машиниста с признаками подделки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Составлены семь административных протоколов за правонарушения в области дорожного движения.