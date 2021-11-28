Мужчина с собакой-подельником ограбил прохожего в Отрадном

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 00:30 в полицию Выборгского района обратился 45-летний житель Приозерска. Его ограбили, и подельником грабителя была собака.

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По словам пострадавшего, около 00:00 в лесу возле туберкулезного санатория в поселке Отрадное неизвестный мужчина отобрал у него куртку. В ней находились мобильный телефон, часы и банковская карта.

Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Отличительной чертой нападавшего для пострадавшего стала собака – темной масти и с вытянутой мордой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.