Гендиректор из Петербурга обстрелял из ружья и пистолета чужой дом в Ленинском

По информации ivbg.ru, 27 ноября в отношении 32-летнего генерального директора клининговой фирмы из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в Выборгском районе Ленинградской области.

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В полицию сообщили, что мужчина 26 ноября несколько раз выстрелил из ружья и травматического пистолета на улице в поселке Ленинский. В результате стрельбы были повреждены забор и душевая кабина в одном из дворов.

Установлено, что в Ленинском стрелок арендовал дом. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и грабеж.