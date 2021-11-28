До 7 декабря принимаются заявки от исполнителей на установку новогодних елей в городе Волхов. Начальная цена контракта – 521 тысяча рублей.

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Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо установить и украсить две искусственные ели до 26 декабря. А затем демонтировать их до 25 января. Одна ель высотой в 10 метров будет установлена на площади Ленина, а 12-метровая – в парке Гагарина.

Средства выделены за счет субсидий МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» Волхова.