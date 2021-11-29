В России к октябрю 2022 года могут закрыться 29 банков из-за снижения прибыли

Как прогнозируют эксперты, их деятельность будет остановлена в результате отзыва лицензии, либо ее добровольного аннулирования, а также в результате слияний и поглощений.

Как пишут «Известия», примерно 30 кредитных организаций могут покинуть рынок в России к октябрю следующего года. к соответствующим выводам пришли авторы обзора «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

В прогнозе говорится, что за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года до 29 кредитных организаций (что составляет примерно 8% от общего числа) могут закрыться в результате отзыва лицензии, ее добровольного аннулирования, а также по причине вероятных слияний и поглощений.

Как считают эксперты, самые большие риски существуют для банков, которые относятся к рейтинговым категориям ниже ruB.