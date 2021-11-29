«Красное уведомление» возглавило топ самых популярных фильмов в истории Netflix

Комедийный боевик «Красное уведомление» вышел в лидеры топа самых популярных фильмов Netflix за всю историю.

Напомним, что главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.

Картина сначала получила самый масштабный бюджет за всю историю стриминогвого сервиса, а теперь поднялась на первую строчку в топе самых популярных фильмов за всю историю Netflix.

По общему количеству часов боевик оставил позади предыдущего лидера — Птичий короб. При этом Красное уведомление вышло недавно, 12 ноября.

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В список хитов платформы также входят Ирландец, Армия мертвецов, Энола Холмс и другие картины.