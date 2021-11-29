Фото: жители Ленобласти минувшей ночью наблюдали северное сияние

В Ленобласти в ночь с 28 на 29 ноября вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе около деревни Дусьево Кировского района Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Сияние не было суперярким, хотя различалось глазами, а возможно, самое интересное в сиянии спряталось за облачками. Остается только гадать», – рассказали охотники за северным сиянием.

Фото: телеграм-канал «Астро Фото Болото»

Последний раз едва заметное северное сияние наблюдали в небе над Финским заливом в ночь на 21 ноября.