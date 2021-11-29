В Петербурге женщине парализовало лицо после похода к «косметологу»

Косметолог-самоучка неправильно ввела пациентке нити для лифтинга, из-за чего у ныне пострадавшей был поврежден лицевой нерв. Лицо женщины теперь необратимо обезображено.

Как поделился портал 78.ru, по данному факту было заведено уголовное дело. Некая Ольга Ванская открыла на Комендантском клинику и стала принимать клиентов, оказывая услуги по косметологии и пластической хирургии.

В марте 2020 года женщина записалась к лжехирургу на подтяжку лица. Врач, согласно материалам дела, не соблюдая критерии качества медицинской помощи в амбулаторных условиях, не ведя медицинскую документацию, не собирая анамнез ввела ей нити для лифтинга, но из-за допущенной ошибки повредила пациентке лицевой нерв. Теперь лицо пациентки необратимо обезображено.

В профиле «специалиста» на Zoon, указано, что она профессионал с 24-летним стажем, окончивший Первый МГМУ им. Сеченова (лечфак) и прошедший курс мезотерапии, что подтверждается справкой о краткосрочном повышении квалификации государственного образца. И есть даже скан диплома вуза, выданного в 1991 году. Но для подобных операций «корочки» врача-гигиениста и эпидемиолога недостаточно.