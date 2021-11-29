Петербуржца оштрафовали на 370 тыс. рублей за надписи на стенах Эрмитажа

В Петербурге суд обязал вандала выплатить Эрмитажу более 370 тысяч рублей за граффити на здании.
Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, местный житель вместе с двумя неустановленными товарищами нарисовал на здании музея бессмысленную надпись длиной в 10 м, при этом высота букв составила не менее 50 см. Своими действиями они осквернили здание, отнесенное к особо ценным объектам национального и культурного наследия. Материальный ущерб составил 370 943 рубля.
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21.11.2021 346
Обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на 10 месяцев и взыскал в пользу «Эрмитажа» всю сумма материального вреда.