Полиция задержала подростков, устроивших непристойную фотосессию на фоне Спаса на Крови

Ранее ivbg.ru сообщал, что два молодых человека устроили непристойную фотоссесию на фоне храма Спаса на Крови в Петербурге – они радостно продемонстрировали свои интимные места.

Полицейские нашли и задержали подозреваемых, ими оказались подростки 15 и 17 лет, оба — местные жители. Их доставили в отдел полиции и в ближайшее время передадут следственным органам. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Напомним, фотография появилась в Instagram еще летом 2021 года, но правоохранители обратили на нее внимание только сейчас, когда она разошлась по Интернету. Аккаунт в соцсети ребята сразу же удалили.

Это уже не первая подобная фотосессия на фоне собора. Ранее следом возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора.