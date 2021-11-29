В «Монрепо» пожаловались на посетителей, бросающих камни

Сотрудники музея-заповедника «Монрепо» в Выборгском районе обратились к гостям не разбрасывать камни.

Сотрудники музея-заповедника «Монрепо» призвали посетителей не разрушать дамбу камнями. Как уточнили в группе музея-заповедника, у гостей появилось новое развлечение — кидание камней на охватившую льдом Защитную бухту у острова Людвигштайн. Данная «забава» сильно портит облик природной зоны.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Уважаемые гости Монрепо, мы просим вас не видоизменять внешний вид музейных объектов, будь они живыми, или возведенными рукотворно. От таких действий страдает облик исторического парка, с большими усилиями сохраняемого для гостей и будущих поколений, просят сотрудники парка.