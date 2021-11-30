В России не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.

Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В России не будут вводить штрафные санкции в отношении граждан, отказавшихся от вакцинации.

Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России, — сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что власти Петербурга рассматривают введение новых антиковидных ограничений к Новому году.