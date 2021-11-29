Смольный готовит ряд ограничений на новогодние праздники

Власти Петербурга рассматривают введение новых антиковидных ограничений к Новому году.

Об этом сообщает Интерфакс Северо-Запад в понедельник, 29 ноября.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, важно быть готовыми к ухудшению эпидемиологической обстановки в городе.

По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее, — сказал Беглов.