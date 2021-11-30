Почти три тысячи ленинградцев переехали из аварийных домов в новые квартиры

Всего с 2019 года в новые благоустроенные квартиры переехало 2817 человек, расселено 44 тысячи квадратных метров аварийного фонда

«Расселение аварийного жилья в регионе идет комплексно ― в рамках сразу трёх государственных программ», ― подчеркнул председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев.

Самая масштабная ― программа 2019-2025 годов нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которой до 1 сентября 2025 года будет расселено 15,5 тысяч человек из 1064 аварийных домов общей площадью 237,5 тысяч квадратных метров. В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. С 2019 года новое благоустроенное жилье уже получили 2789 человек из 43 тысяч аварийных квадратных метров. В 2021 году расселяют еще 1710 человек из 30,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Расселение аварийного жилья ― в сфере внимания федеральной власти. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей. Отметим, Ленинградская область ежегодно достигает всех целевых показателей, установленных Минстроем России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.