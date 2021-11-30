В Тосно в подвале многоквартирного дома обнаружили неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся боеприпас времен войны обнаружили в подвале многоквартирного дома, расположенного на улице Боярова в Тосно Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывотехники ОМОН выезжали на место сегодня утром, 30 ноября. Выяснилось, что в подвале лежал неразорвавшийся 75-миллиметровый артиллерийский снаряд. Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

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