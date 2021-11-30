МЧС Ленобласти: снегопад в регионе задержится еще на три дня

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о снегопаде до 3 декабря.

Так, в первый день зимы на территории региона прогнозируют умеренные снегопады, а отдельных районах — слабую метель. На дорогах гололедица.

Снег не закончится и 2, и 3 декабря. Но если в четверг он будет небольшой, то в пятницу ожидается обильный снегопад. Оба дня на дорогах будет сложная обстановка из-за гололеда.

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В МЧС подчеркнули, что в первые три дня декабря повышается вероятность ДТП, а также коммунальных аварий. Жителей и гостей Ленобласти просят воздержаться от выхода на воду и неокрепший лед, а также от посещения лесов.

Напомним, за прошедшую ночь в Петербурге и Ленобласти выпало около трети месячной нормы осадков. Утром Северная столица встала в 10-балльных пробках.