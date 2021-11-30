480 млн рублей потратят на новогоднее украшение Петербурга

Власти Петербурга в этом году потратят 480 млн рублей на новогодние украшения в городе. Для сравнения: в прошлом году – 350 млн.

Главная елка на Дворцовой площади обойдется в 5,5 млн, плюс еще 5,2 млн на оформление. Все будет готово к 20 декабря. Всего на городские елки будет потрачено почти 52 млн рублей, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Оформление Невского проспекта обошлось в 27,3 млн, канала Грибоедова и Большой Конюшенной — в 19,1, мостов — 38,5 млн.

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При этом ранее стало известно, что никаких праздничных мероприятий на Новый год в Петербурге не будет, в связи с этим власти уже отменили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Транспорт будет работать в обычном режиме.