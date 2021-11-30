Знаменитое шоу «Поле чудес» сменит название в следующем году

«Первый канал» решил сменить в 2022 году название капитал-шоу «Поле чудес». К счастью поклонников, ведущий передачи останется прежним.

Переименование шоу связано с отказом «Первого канала» продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», уточнили в пресс-службе «Первого канала».

С января «Поле чудес» будет выходить на канале под другим название. Леонид Якубович сохранит за собой роль ведущего телевикторины, — указано в сообщении.

Перед этим представители «Первого канала» договорились с американской телекомпанией CBS о приобретении официальных прав на передачу Wheel Of Fortune. Этот формат лег в основу российского аналога.