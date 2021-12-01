В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото

Автор: Сергей Агутин
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В Доме правительства Ленинградской области 30 ноября состоялось награждение победителей творческого конкурса проектов развития спортивного кластера возле Выборга.

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В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
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25.11.2021 487

Награды авторам лучших концепций вручил глава региона Александр Дрозденко. Всего на конкурсе были представлены восемь проектов, в которых визуализирован спортивный кластер в поселке Рощино.

В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг
В Ленобласти наградили лучшие проекты развития спортивного кластера в Рощино – фото Рощино, Ленинградская область, Выборг

Фото: lentv24.ru

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