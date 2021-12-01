Роспотребнадзор: для туристов из стран с выявленным омикрон-штаммом вводится карантин

В Российской Федерации вводится требование соблюдения 14-дневного карантина для пассажиров, возвращающихся из стран, в которых выявлены случаи заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Попова призвала граждан России отказаться от новогодних путешествий за границу и провести праздничные дни на родине. По словам чиновницы, в мире в любой момент может измениться ситуация с закрытием границ, и тогда россияне окажутся в чужой стране без медицинской помощи и будут испытывать проблемы с возвращением в Россию.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за штамма «Омикрон» сокращается в России с трех до двух суток. Попова заявила, что мутации в новом штамме могут делать его гораздо более заразным, чем «предшественники».

Напомним, что ранее в Россию закрыли въезд иностранных граждан из ряда стран Южной Африки и из Гонконга, по причине выявления там заболевших штаммом «Омикрон».