У бутлегеров в Купчино и Федоровском изъято 5000 литров смертельно опасного поддельного алкоголя

По информации ivbg.ru, 30 ноября после обысков по адресам в Санкт-Петербурге и поселке Федоровское Тосненского района задержаны четверо мужчин. Их подозревают в использовании поддельных акцизных марок для маркировки нелегального алкоголя.

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Задержанные – 54-летний мужчина, его 22-летний сын и двое их подельников в возрасте 29 лет.

Линию по розливу поддельного алкоголя нашли в двухэтажном доме на улице Салова в Санкт-Петербурге. С места изъяты 5000 литров готовой продукции, 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и 200 тысяч стеклянных бутылок.

Тара под алкоголь хранилась также на оптовой базе на улице Софийской и в частном доме в поселке Федоровское. По месту жительства у задержанных изъяты печати различных организаций.