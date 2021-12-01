В садоводстве возле Дзержинского обнаружены нарколаборатория и 13 килограммов веществ

По информации ivbg.ru, 29 ноября полиция посетила дом на окраине садоводства «Рапти», расположенного рядом с поселком Дзержинского в Лужском районе.

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Помещения использовались под нарколабораторию. В них находились химическая посуда и инструменты для изготовление запрещенных веществ. С места изъяты два пакета с белым кристаллическим веществом общей массой более 13 килограммов.

По факту покушения на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.