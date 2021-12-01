В России выросло число желающих переехать в Ленобласть ради новой работы

За последние два месяца россияне разместили порядка 5,4 тысяч резюме, в которых указали, что готовы переехать в Ленобласть ради трудоустройства и новой работы.

Число таких соискателей по сравнению с летним периодом выросло на 141%. Больше всего о переезде в 47 регион думают работники из Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Мурманска, Краснодара, Великого Новгорода, Москвы и Екатеринбурга, пишет hh.ru.

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Они хотят зарабатывать не менее 80 тыс. рублей, что на 37% выше средней зарплаты жителей Ленобласти. Больше всего 47 регион как новое место работы интересует соискателей из сферы производства и сельского хозяйства — 22%, руководящих должностей — 14%, IT — 8%.