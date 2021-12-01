В Петербурге бывшего следователя и трех медиков задержали за продажу QR-кодов

В Петербурге задержали трех медработников и бывшего следователя, которых подозревают в продаже QR-кодов без вакцинации.

По версии следствия, 25-летний бывший следователь договорился с двумя медсестрами и врачом одной из поликлиник Красногвардейского района о продаже QR-кодов без вакцинации. Медики искали желающих, за «услугу» брали от 10 000 до 15 000 рублей, сообщили в ГУ МВД.

Вам будет интересно Депутаты Ленобласти поддержали закон о введении QR-кодов Заседание комиссии Законодательного собрания Ленобласти, где 30 ноября обсуждался законопроект о QR-кодах, прошло при закрытых дверях без журналистов. Большинство из заседавших... 30.11.2021 373

Сертификаты таким образом оформили несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Подозреваемые задержаны.

Напомним, с начала ноября в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Проверить их подлинность можно в приложении Госуслуг