«Пушкинской картой» можно будет оплачивать билеты на российские фильмы

Путин поручил расширить список возможностей для участников молодежной программы «Пушкинская карта».

Вскоре по этой карте можно будет приобрести билеты в кино, но только на фильмы российского производства и только в кинотеатрах, которые входят в число участников программы.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение должно быть выполнено до 15 декабря 2021 года.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября.