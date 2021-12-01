Жители Ленобласти заплатили за год 619 млн рублей долгов, чтобы уехать отдыхать

За 2021 год должники Ленобласти заплатили порядка 619 млн рублей, чтобы уехать на отдых за границу.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ленобласти, под временным ограничением на выезд за 11 месяцев оказались 109 654 человека. К слову, должники по алиментам заплатили 6,2 млн рублей ради путешествий.
Так, тихвинец не смог улететь в Занзибар из-за долга по алиментам. Он был очень удивлён, когда его развернули прямо в аэропорту Пулково.
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24.11.2021 213