В Киришах задержали мигрантов, пытавших обокрасть детский сад

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи стройматериалов с территории детского сада в городе Кириши Ленобласти.

В ночь на 1 декабря во время патрулирования улицы Строителей стражи порядка заметили, как трое мужчин грузили в «Газель» строительные материалы и фрагменты ограждения. Ночная активность возле детского сада их удивила, и они приблизились.

Задержанных с поличным воров – троих мигрантов — передали сотрудникам полиции.