В Киришах задержали мигрантов, пытавших обокрасть детский сад

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи стройматериалов с территории детского сада в городе Кириши Ленобласти.

В ночь на 1 декабря во время патрулирования улицы Строителей стражи порядка заметили, как трое мужчин грузили в «Газель» строительные материалы и фрагменты ограждения. Ночная активность возле детского сада их удивила, и они приблизились.

Задержанных с поличным воров – троих мигрантов —  передали сотрудникам полиции.

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01.12.2021 91
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