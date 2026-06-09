weather 15.9°
$ 71.73
82.78

Главная / Новости / Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 43 жителя, еще 234 пострадали

Новости СВО

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 43 жителя, еще 234 пострадали

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 43 мирных жителя России, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», — сообщил посол.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в ДНР. Мирошник подчеркнул, что Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.

Вам будет интересно
Путин: ситуация на поле боя говорит о скором завершении украинского конфликта
Ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин. Фото: Kremlin. ru «Ситуация...
30.05.2026
482

Теги

Мирошник ВСУ погибли мирные жители СВО Россия
Новости Социум

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС - Депутаты направили соответствующее письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Фото: magnific.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.

Вам будет интересно
В России начали устанавливать отечественную линзу «Ясень» при катаракте по ОМС
В России стартовало серийное производство интраокулярной линзы «Ясень». Она предназначена для замены естественного хрусталика при катаракте. Фото: mag...
28.05.2026
295

Теги

Омс ортодонтия дети здравоохранение госдума

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться