За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 43 мирных жителя России, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.
«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», — сообщил посол.
Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в ДНР. Мирошник подчеркнул, что Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.