Мужчина затащил за ноги избитого в кровь в лифт ЖК в Мурино и оставил там лежать – видео

В паблике ЖК «Ромашки» сообщают: камера наблюдения в лифте многоэтажного дома в Мурино Всеволожского района зафиксировала, как мужчина с сигаретой в зубах буквально втащил тело окровавленного человека в лифт и оставил его на полу.

Вам будет интересно «Он невкусный оказался»: рассказываем, как ДТП с отрезанной головой под Всеволожском вывело полицию на убийцу и каннибала Как сообщал ivbg.ru, изуродованное тело мужчины выпало из багажника автомобиля после аварии 20 ноября около 04:30 на 24 километре трассы... 22.11.2021 2527

Неподвижное тело в грузовом лифте нашли соседи. Мужчина был без сознания и, по словам очевидцев, сильно избит. Вокруг была кровь.

Местные жители сообщают, что эти двое мужчин ранее выпивали алкоголь. Само видео также называется «Не употребляйте алкоголь с незнакомыми людьми».